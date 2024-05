Sarà un live emozionante, quello che vedrà la cantante britannica Vanessa Haynes salire sul palco del Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche, il prossimo sabato, 11 maggio, alle ore 21,15. “The music of Aretha Franklin”, questo il titolo del concerto, sarà un evento nel quale Haynes omaggerà la straordinaria figura della regina del soul scomparsa nel 2018.

L’inizio

L’idea di cantare la jazzista americana arriva nel 2017, come ricorda Haynes: «É cominciato tutto con uno spettacolo unico che abbiamo fatto con altri due amici, proprio nel 2017. Inizialmente dovevamo cantare brani di cantanti famose, del calibro di Aretha Franklin, Chaka Khan, Diana Ross, Jocelyn Brown, Whitney Huston, Tina Turner. Invece abbiamo preferito rimanere fedeli ad Aretha e cantare solo brani suoi. Mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di portare avanti il progetto tra un tour e l’altro con gli Incognito». Da quel momento in avanti la cantante londinese non ha smesso di cantare quella che di fatto è una vera icona della musica internazionale. «Posso dire che amo decisamente cantare la sua musica – dice Haynes – perché le sue canzoni sono senza tempo e scritte davvero molto bene. Quella di Aretha Franklin è l’arte nella sua forma più vera».

La fama

Brani senza tempo come la sua fama che resiste ancora nonostante non sia più tra noi. Un fenomeno, per Haynes, non di certo isolato, ma comune anche ad altri artisti: «Aretha Franklin, così come Stevie Wonder o Chaka Khan o ancora Prince avranno sempre un fascino duraturo che non morirà mai. Erano speciali, sono stati unici in ogni loro azione. La musica di Aretha continua a piacere a tutte le persone di qualunque età, perché è fatta con il cuore e tocca tutti nel profondo, provocando emozioni che non si possono ignorare. Le sue canzoni ti toccano nel profondo e la maggior parte di noi le ascolta fin da quando era giovane».

La voce

Vanessa Haynes, voce degli Incognito, ha iniziato a cantare molto presto, in un piccolo coro a scuola. Ma è intorno ai 23 anni che ha iniziato a fare della sua passione un lavoro. «Ho preso la decisione di diventare cantante professionista – racconta – anche per necessità. Sono cresciuta a Trinidad e la mia famiglia non era ricca. Io sapevo già che un giorno sarei voluta diventare una cantante, ma non sapevo che questa poteva essere un’opzione per me. Nel 1998 ho tenuto il mio primo concerto per il quale mi hanno pagato 200 dollari di Trinidad e Tobago. Non sapevo, fino ad allora, che si poteva essere pagati per cantare. Questo mi motivò a tal punto che ho deciso di trasferirmi a Londra per coltivare il sogno di una carriera musicale». Il resto è storia, fino a quando nel 2009 è diventata una cantante degli Incognito. Con un progetto solista alle spalle, Haynes sta per registrarne uno nuovo. «Sto per iniziare la registrazione in studio – annuncia la cantante londinese – per realizzare un secondo album di inediti. Siamo davvero contenti di questo». E se le chiedete uno o più ricordi del periodo degli Incognito, Haynes dice: «Ce ne sono troppi da citare. Nei 14 anni trascorsi con la band ci sono state tante opportunità e possibilità di girare il mondo. Probabilmente i ricordi più belli sono quelli dei tour in Italia e in Giappone. Canterò ancora con gli Incognito, è il mio gruppo preferito».