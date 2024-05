CIVITANOVA Riaperto il sottopasso ferroviario che collega la Statale 16 a via Regina Elena. «La ditta ha terminato i lavori di impermeabilizzazione passiva - fa sapere il Comune -, resta da effettuare la tinteggiatura che sarà realizzata a breve. Ferrovie, invece, a seguito di ulteriori monitoraggi, valuterà di programmare un intervento di impermeabilizzazione esterna del sottopasso.

La problematica

Mesi fa il sottopasso è stato chiuso al transito dei pedoni a causa di significative infiltrazioni di acqua e dei distacchi di parti di intonaco. Una chiusura che ha fatto discutere: anche la minoranza aveva chiesto spiegazioni sui tempi di riapertura in vista della stagione estiva e dell’utilizzo del sottopasso per raggiungere la spiaggia. L’amministrazione comunale «si è attivata organizzando un sopralluogo con il personale tecnico delle Ferrovie. Dall’incontro era emersa la necessità di effettuare ulteriori verifiche sulla stabilità del ponticello. Due settimane dopo, non avendo ricevuto alcun riscontro - come fa sapere il Comune -, gli uffici hanno sollecitato, a Ferrovie, l'urgenza di conoscere l'esito delle verifiche così da stabilire chi e come intervenire». Laddove fossero stati riscontrati problemi di stabilità, infatti, il cui ripristino sarebbe stato di competenza di Ferrovie, qualsiasi intervento di superficie da parte del Comune sarebbe stato se non utile di limitata durata. «Il 16 aprile, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dal proprio personale tecnico, Ferrovie ha comunicato che l'opera risultava pienamente efficiente nei confronti della sicurezza dell'esercizio ferroviario. A quel punto gli uffici hanno definito il piano d'intervento per la manutenzione ordinaria e alla pulizia del sottopasso». Il 29 aprile sono iniziati i lavori e nel giro di 10 giorni è stato riaperto al pubblico.