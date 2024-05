JESI Una settimana dopo il Vinitaly, Tenute Pieralisi Azienda Agricola Monte Schiavo di Maiolati, importante realtà vitivinicola biologica marchigiana, esce dall’Istituto marchigiano di tutela vini, consorzio che promuove 16 sulle 20 denominazioni regionali, associa oltre 500 aziende e rappresenta l’89% del vino imbottigliato.



Andrea Pieralisi, amministratore delegato, perché questa radicale decisione?

«Perché il mondo del vino è in crisi e sta vivendo profondi cambiamenti. Questo impone agli imprenditori e alle aziende agricole delle Marche di prendere serie decisioni che dovrebbero basarsi su valutazioni di tipo economico-congiunturale con il supporto dell’Imt che, tuttavia, non lo sta offrendo ».

Come avverte questa crisi?

«Lasciamo da parte il problema dei mercati internazionali in stallo, mi limito a registrare il calo dei consumi interni. Basta osservare i tavoli ai ristoranti: ci sono più caraffe di vino sfuso e di birra che bottiglie. Colpa della crisi economica, dalla perdita di potere d’acquisto delle famiglie, fra bollette e inflazione, ma anche dei cambiamenti in atto nei comportamenti di consumo che stanno influenzando gli acquisti di vino. Uno scenario che avrà pesanti conseguenze su un comparto come il nostro, dove le imprese vinicole sono molto piccole, i costi si sono impennati, le rese sono calate e i tassi d’interesse sono aumentati».

Ma cosa c’entra l’Imt?

«Nonostante il suo nome, non mi sento più tutelato e non capisco cosa il Consorzio può darmi in più».

In cosa non si sente tutelato?

«Prendiamo il problema di Terre Cortesi-Moncaro che non è stato affrontato né prima del Vinitaly, né dopo».

Come collega la cooperativa Moncaro con Imt?

«È la prima cooperativa vitivinicola delle Marche, ha centinaia di soci, movimenta 10 milioni di bottiglie, è posizionata nei supermercati e sembra che stia cambiando alcune sue politiche commerciali che andranno a influenzare il Verdicchio, il nostro vino principale».

Ma sono problemi interni a un’azienda…

«Non è la solita azienda e non è il suo posizionamento nella grande distribuzione che la rende interessante, ma il fatto che siamo in un momento problematico ed è il più grande collettore di vino marchigiano che ha un’azione positiva sui prezzi. Se Moncaro non agisce da regolatore di prezzi, il rischio è che crollino e che il mercato imponga un prezzo bassissimo, che non coprirà i costi di produzione per un vino che rimarrà sempre di alta qualità e manderà tantissime aziende in default. Questo è il motivo per cui il problema Moncaro e le sue conseguenze vanno affrontati, specie se il suo declino porta all’arrivo di altre realtà».

Si spieghi meglio...

«Il rischio è che si porti la situazione fino a dover fare intervenire magari un’altra cooperativa di un’altra regione. E, a quel punto, avremmo la più importante doc delle Marche e tante altre doc che dovranno sostare ad altre logiche magari contrarie agli interessi dei produttori marchigiani».