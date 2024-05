Civitanova torna a parlare il linguaggio universale della danza, durante la prossima estate, con l’edizione numero 31 del festival Civitanova danza, dal 23 giugno al 29 settembre prossimi. Tanti talenti, italiani e no, daranno vita a 12 spettacoli, spalmati in nove serate di cui due, proprio come lo scorso anno, saranno a Fermo (23 luglio) e a Macerata (1 agosto).

L’edizione 2024

Il lancio dell’edizione 2024, dedicata al maestro Enrico Cecchetti, è stato fatto nella giornata di ieri dai sindaci di Civitanova Marche e Fermo, Fabrizio Ciarapica e Paolo Calcinaro, dai vertici dell’azienda dei teatri, con in testa la presidente Maria Luce Centioni, dal direttore Amat Gilberto Santini. «Un format, quello dell’apertura al territorio – ha detto Santini – nato lo scorso anno in occasione del trentennale e riconfermato da quello che è quasi un “anno 1”, una ripartenza». Comincia prima e finisce dopo rispetto agli altri anni e questa è una delle novità.

Le prime

A caratterizzare il festival, poi, sono diverse prime e anteprime con tanto di residenze a Civitanova. Debutto per la rassegna di danza civitanovese, il 23 giugno, con una serata per la quale, ha spiegato Santini, «siamo già al lavoro per la sua organizzazione. Sarà una vera e propria festa, al teatro Rossini, coordinata da Paola Vismara, che porterà a teatro le eccellenze della danza italiana che hanno conquistato i palchi internazionali». Non a caso il titolo scelto è “Dancing Italy Gala. Talenti italiani sulle scene internazionali”, con la scelta dell’inglese puramente voluta per sottolineare il carattere internazionale di questi artisti: tra tutti i presenti figurano Giada Rossi e Alessandro Riga. Sarà poi una serata che verrà inserita nei festeggiamenti a livello nazionale per i 100 anni dalla nascita di Vittoria Ottolenghi, scrittrice e giornalista, che a Civitanova fu la prima direttrice del festival della danza.

I debutti

La regina della danza contemporanea, Carolyn Carlson, sarà a Civitanova il 4 luglio per “Room 7”, in scena in prima assoluta dopo una residenza di allestimento. Torna la maratona “Festival nel festival”, il 13 luglio, con tre appuntamenti nei teatri Cecchetti, Rossini e Annibal Caro. Ancora una prima il 20 luglio con la compagnia Enzo Cosimi che presenterà “Venere vs Adone”. I due appuntamenti successivi saranno in “trasferta”. Il 23 luglio prima delle due trasferte a Fermo, a villa Vitali, dove arriverà colui che è considerato il “Re del Flamenco”, Sergio Bernal, che proporrà “Una noche con Sergio Bernal”. Di nuovo una prima nazionale il 31 luglio con il “Prélude” della compagnia francese Accrorap che lavora molto sul genere hip hop. Seconda trasferta, il giorno seguente, 1 agosto quando Civitanova Danza incontrerà, allo Sferisterio di Macerata, il Danza Opera del Macerata opera festival. “Notte Morricone”, questo il titolo, è dedicato al grande compositore scomparso nel luglio di quattro anni fa, e sarà uno spettacolo, anche questo al debutto, ma in esterna, essendo già stato proposto nella versione indoor. Si chiude il 28 settembre con un nuovo format, “Focus”, dedicato ad Alessandro Sciarroni. Sono previsti abbonamenti (in vendita dall’11 maggio), da cui è escluso l’appuntamento maceratese. Previsti anche un carnet per il 13 luglio e il 28 settembre.