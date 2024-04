SAN BENEDETTO Sono arrivati addirittura dalla lontana Finlandia per il raduno internazionale delle Moto Guzzi che sta caratterizzando quest’ultimo weekend d’aprile tra San Benedetto e dintorni. Promossa dall’associazione “Aquile Millenarie”, la manifestazione ha raggiunto un traguardo importante. Siamo, infatti, alla 40esima edizione. Una cifra tonda, premiata da una partecipazione davvero importante.

La carica dei Cinquecento

«Abbiamo raccolto circa 500 adesioni» sottolinea Guido Ranalli della “Simonelli Moto”: società che coordina l’organizzazione dell’evento. Un evento che ha messo benzina anche nella macchina dell’accoglienza rivierasca: «Abbiamo coinvolto una decina di hotel - prosegue Ranalli - più un camping a Cupra ed un bel numero di Bed and Breakfast. Davvero tante strutture stanno lavorando grazie agli ospiti arrivati durante questa iniziativa». Ieri mattina, i centauri si sono radunati in piazza Giorgini per poi partire alla scoperta delle bellezze del Piceno. Meta finale, la città di Ascoli. Lì, i motociclisti si sono appiedati per delle visite guidate ed una partecipazione alla kermesse culinaria “Fritto Misto”, per poi rientrare in Riviera. Il raduno si chiude oggi con un programma tutto incentrato su San Benedetto. Dalle 10.30, i partecipanti effettuano un tour a piedi con visita al museo del molo Sud. Per mezzogiorno, sono previste le premiazioni finali, nuovamente in piazza Giorgini. Come detto, sono arrivati appassionati non solo da tutt’Italia, ma da varie zona di Europa.

Passione senza confini

L’organizzazione cita: Germania, Austria, Belgio, Olanda e, come detto in apertura, pure la Finlandia. Da questo lontano Paese nordico, la coppia composta da Jukka e Kiti Lius è arrivata su un rarissimo veicolo a tre ruote di fattura inglese, motorizzato Guzzi. Una chicca che ha incuriosito anche gli esperti più navigati. Per molti, era la prima volta a San Benedetto: «Ho trovato una città ordinata ed accogliente, con un cibo di qualità superiore» ha detto Rosella Migliore, proveniente da Genova, speranzosa di tornare anche durante l’estate.