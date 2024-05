ASCOLI Per la prima volta nella storia della città saranno solo due i candidati a contendersi la poltrona di sindaco: Marco Fioravanti (centrodestra e civiche) ed Emidio Nardini (centrosinistra e civica) e nmon ci sarà ballottaggio. Con 13 liste al seguito (rispettivamente 9 e 4). Dal 1995 (prima elezione diretta del sindaco) ad oggi, i candidati sindaci sono stati da un minimo di quattro a un massimo di otto. Ora lo scenario diventa ufficiale e va a chiudere un periodo caratterizzato da nomi che vanno e vengono, liste che nascono e muoiono nel giro di qualche ora e altre strategie. Adesso tutto è finito. Quello che un regista come Sergio Leone avrebbe volentieri definito mezzogiorno di fuoco ha decretato, alle 12 in punto di ieri mattina, la chiusura dei giochi per la presentazione ufficiale delle candidature a sindaco. Rispetto al 2019 le liste passano da 25 a 13.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Elezioni, nell'Ascolano 22 comuni al voto l'8 e il 9 giugno: fari puntati su Ascoli Piceno

TUTTE LE LISTE



Le liste



Saranno due, dunque, le coalizioni che si contenderanno la vittoria finale per la conquista dell’Arengo. Tra i nomi e alcuni riferimenti nelle nove liste a sostegno di Fioravanti e nelle quattro a supporto di Nardini, la componente più presente, scorrendo in maniera trasversale tutte le liste, sembra essere quella medico-sanitaria. A mettersi al servizio della politica, in questa tornata, sono diversi camici bianchi. Si va da quella che viene definita la lista dei medici ambientalisti, Ascoli Green con l’assessore uscente Volponi e i colleghi dottori Fernando Manes e Carlo Narcisi (già consiglieri comunali in passato) oltre a Valerio De Marzi, nipote del dottor Corrado De Marzi che si candida per “Ascolto & Partecipazione” a sostegno di Nardini insieme ai colleghi Alberto Cellini e all’ex candidato sindaco ed ex vice presidente della Regione Antonio Canzian. Ma la componente medica è rimpolpata tra gli altri anche dalle dottoresse Giovanna Cameli (ex assessora) nella lista Noi per Ascoli e Jessica Bachetti (Pensiero popolare piceno) e Claudio Damiani (nella lista di Fratelli d’Italia). Senza dimenticare la presenza dell’ex assessore al turismo Michela Fortuna (che opera nel settore farmaceutico) nella lista della Lega. Ma sono diversi i nomi di assessori e consiglieri uscenti ed ex consiglieri comunali. Tra i nomi della lista Fioravanti sindaco ci sono il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e la consigliera Laura Trontini oltre ad Annagrazia Di Nicola, attuale garante per l’infanzia e l’adolescenza e all’ex consigliere Cacciatori. Il vice sindaco Gianni Silvestri guida la lista civica Forza Ascoli che include il consigliere Stefano Cannella, l’ex consigliera Laura Balestra e la dirigente scolastica Patrizia Palanca.



Il ritorno di fiamma



In Forza Italia c’è l’assessora Donatella Ferretti oltre ad Alessandro Filiaggi (attuale consigliere), l’ex assessore Claudio Travanti e l’ex candidato sindaco del Pd Giancarlo Luciani Castiglia. È l’assessore Marco Cardinelli a guidare la lista di Fratelli d’Italia insieme ai consiglieri Francesca Pantaloni, Marika Ascarini, Daniela Massi e Maurizio Simonetti. Nella Lega si ricandidano gli assessori Nico Stallone, Emidio Corradetti e Monia Vallesi e i consiglieri patrizia Petracci e Luca Cappelli. L’assessore Massimiliano Brugni guida Noi Ascoli che include i consiglieri Emidio Premici, Piera Seghetti ed Elena Stipa. Nella lista Noi moderati figura tra gli altri Manuela Di Micco (sorella dell’ex assessore Massimiliano Di Micco). Pensiero popolare piceno schiera Luigi Lattanzi (consigliere ed ex assessore) e gli ex consiglieri Attilio Lattanzi, Maria Chiara Martini e Mirko Petracci. Nelle quattro liste a sostegno di Emidio Nardini, ci sono i consiglieri Angelo Procaccini e Franceso Ameli (Pd) e Massimo Speri (Ascolto & partecipazione). Oltre ad ex consiglieri tra cui Ugo Cittadini (Movimento 5 Stelle), Adriano Alberti, Paula Amadio e Michele Aulicino (Ascolto & Partecipazione).