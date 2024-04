SAN BENEDETTO Lutto nel commercio sambenedettese. È scomparsa, all’età di 87 anni, Maddalena D’Annunzio storica negoziante del centro, titolare della boutique di pelletteria Jolly che aveva chiuso i battenti un anno fa. Fino all’anno scorso non c’era stato giorno in cui Maddalena non fosse stata presente dietro al suo bancone che era diventato la sua vita. Un negozio di borse, presente all’incrocio tra viale Moretti e via Gramsci, che Maddalena gestiva con suo figlio Alessandro Parroni e che aveva fatto storia, aperto nel 1964 con il marito Antonio Parroni in coincidenza con la nascita di suo figlio Alessandro in poco tempo l’attività era diventata un punto di riferimento per l’acquisto di borse, valigie e portafogli di qualità. Boutique che vantava griffe come Gucci, Cartier, Valentino, Piero Guidi, Laura Biagiotti, Sansonite e Moschino aveva resistito ben 59 anni contando tra i suoi clienti celebrità come Mina, Moira Orfei, Riccardo Cocciante e Miguel Bosè.

Tra le clienti anche Mina

La signora Maddalena amava ricordare a tutti coloro che avevano un po’ di tempo per ascoltare i suoi racconti l’emozione di vedere Mina, negli anni Sessanta, varcare la soglia del suo negozio per acquistare una borsa mentre si trovava a San Benedetto per tenere un concerto alla Palazzina Azzurra. Oltre a Mina anche altri artisti ha potuto annoverare la storica commerciante tra la sua clientela, fino a degli sceicchi che non avevano badato a spese di fronte alla bellezza ed eleganza delle sue borse. Per tutte le ragazze di San Benedetto, soprattutto negli Anni Sessanta e Settanta poter acquistare una borsa da Jolly era un piccolo punto di arrivo, una soddisfazione e poterle sfoggiare un grande privilegio. La signora Maddalena lascia i figli Alessandro, Maria e Gabriella. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 9.30 presso la chiesa di San Benedetto Martire.