SANT’ELPIDIO A MARE - Il gruppo Tod’s investe 15 milioni di euro per realizzare una nuova pelletteria. Sorgerà a Pontassieve, vicino Firenze, in località Sieci. Il fabbricato industriale da 4.500 metri quadrati sorgerà su un terreno di proprietà di circa 10.000 metri quadrati. A regime dovrebbe ospitare circa 200-250 dipendenti: i 150 che ora lavorano nell’ex pelletteria Il Veliero di Pontassieve, più neo assunti. L’azienda ha confermato la notizia ma non l’entità dell’investimento.

La volontà di Tod’s di costruire una fabbrica di borse a Pontassieve era emersa già nel 2009. Negli anni successivi il gruppo italiano del lusso acquistò il terreno e il comune eseguì la necessaria revisione del regolamento urbanistico. Poi l’investimento fu congelato. Se ne tornò a parlare nel 2014. L’azienda chiese al Comune toscano la proroga delle autorizzazioni. Ma poi la famiglia Della Valle preferì temporeggiare ancora. E ora sembra essere arrivato davvero il momento propizio. Il boom della pelletteria di lusso ha spinto Tod’s a riprendere in mano il progetto per poter incrementare la produzione di borse e far fronte ad un aumento delle richieste.

Investimento da 15 milioni di euro

Si vocifera di un investimento intorno ai 15 milioni di euro. Somma non confermata dalla società marchigiana del lusso. Il gruppo Tod’s possedeva in Toscana una sede con 150 addetti a Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli. Lavoratori che ora si trovano a Pontassieve nell’ex pelletteria Il Veliero. E che si trasferiranno nel nuovo fabbricato industriale insieme a nuove previste assunzioni. La società di moda guidata dai fratelli Diego e Andrea Della Valle sta avviando la costruzione della nuova pelletteria in questi giorni.



Un’altra particolarità è che sorgerà nelle immediate vicinanze dal sito produttivo di borse che sta progettando il socio Bernard Arnault per la griffe Louis Vuitton. La società Delphine, riconducibile alla famiglia Arnault, che guida Lvmh, conglomerato in cui orbita Louis Vuitton, ha infatti una quota di partecipazione del 10% nel capitale del gruppo Tod’s. In un periodo in cui il problema del lusso non è tanto vendere quanto produrre, e garantire al consumatore finale lo stesso livello di qualità, l’operazione Tod’s è in linea con quella degli altri competitor della medesima fascia che hanno avviato operazioni di integrazione verticale della filiera per assicurarsi le materie prime e chi confeziona il prodotto finito. La notizia del via all’investimento arriva quando Tod’s riceve la certificazione Iso 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro per il quartier generale di Casette d’Ete. Il sistema che ha ottenuto la certificazione verrà poi esteso a tutti i siti produttivi e logistici italiani del gruppo.