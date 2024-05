Ascoli, alta tensione Pulcinelli-tifosi in aeroporto a Palermo: «Ora iniziano le denunce». Gli Ultras: «Ricostruzione surreale»

ASCOLI «Ora iniziano le denunce». La frase arriva direttamente dal profilo Instagram del presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, attraverso una storia (ora non più visibile), in riferimento a quanto sarebbe accaduto all'aeroporto di Punta Raisi di ritorno dalla trasferta di Palermo dove il Picchio ha pareggiato 2-2 compromettendo il proprio cammino salvezza. Secondo le prime ricostruzioni apparse in mattinata sui social il patron e altri dirigenti sarebbero stati oggetti di insulti e spintoni. Una ricostruzione che ha lasciato stupita la tifoseria organizzata bianconera che ha risposto attraverso i propri canali.

La risposta degli Ultras 1898