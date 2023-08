Le borse quiet luxury colpiscono al cuore. A Sarnano c'è il brand Paul Meccanico alias Paul Albert Dari e Massimo Quintili a Urbisaglia

Per il proprio stile basta la borsa giusta. Soprattutto oggi che la moda lascia libera la donna di scegliere la forma, il materiale e pure i colori. Forse perché la borsa ha smesso di essere un banale accessorio. Non è un upgrade funzionale ma emozionale. La si compra più per feeling che per il suo lato pratico e se ha quel qualcosa che la rende unica, l'acquisto obbedisce al colpo di cuore. Nel bel paesaggio delle borse made in Marche che fanno della nostra regione uno dei distretti a lavorazione artigianale tra quelli più qualificati nel mondo, ci sono alcune nuove proposte nel Maceratese che s'iscrivono nel "quiet luxury". La nuova tendenza fashion dove si punta a capi di qualità con grande personalità, "must have" di domani.

Il brand

A Sarnano c'è il brand Paul Meccanico, alias gli artigiani digitali Paul Albert Dari e Massimo Quintili. Dietro al pay-off "Stop and think" hanno messo in coda tanti valori. Un invito a fermarsi e riflettere sul vero made in Italy, sull'anima di una borsa fatta a mano, sul comprare un pezzo unico o in edizione molto limitata. E avere inoltre un oggetto totalmente animal free perché fatto con pelle sintetica martellata o con il Pvc usato per i teloni dei camion. Materiale già progettato per resistere alle intemperie, agli anni, alle piegature. Anche se, dopo la stampa, sarà ulteriormente ricoperto da uno strato protettivo. L'ideale per una borsa da trascinare ovunque.

La collezione

Paul Meccanico è una collezione che spazia su tutte le forme dalle maxi-tote ai borselli, dalle pochette ai Clutch, dagli zaini ai bauletti e si diverte rielaborando l'estetica di molti stili grafici.

Il secchiello in paglia

Poi ci sono le art collection. Come quella dell'artista olandese Bianca Lever che ha scelto di vivere nelle Marche e realizza splendidi ritratti pop audacemente esplosivi di graffiti, zeppi di simboli e parole e sfondi animati da un boato di colori (www.paulmeccanico.it). Altro indirizzo VestidArte ad Urbisaglia. Il brand della pittrice, scultrice, tatuatrice Ombretta Buongarzoni che fonde arte e moda. Lavora in un laboratorio bottega e la sua collezione reinterpreta forme e funzionalità. La sua "Furba" si indossa a tracolla, a spalla e a zaino. Usa tessuti decorativi con lavorazione Jacquard (a telai), stampati o ricamati. Storie di velluti, tweed, bouclé, di damascati e martellati, belli da vedere, da toccare, da portare. Borse da "amare" sostiene la creatrice alla perenne ricerca del dettaglio che fa la differenza.

C'è ad esempio il secchiello in paglia, seta e tessuto broccato che si presenta con una semplice chiusura e tracolla con cordoncino o borse cariche di dettagli in pelle e pure in piume. Abbina foulard, sneakers, cinture con l'obiettivo di creare un look identitario e non replicabile. E ci riesce. Le sue borse tra glamour e effetto vintage sono originali perfette per un outfit casual o più elegante.