Primavera eccoti. E dopo i primi, basici, consigli per la nostra skincare quotidiana per il viso, per prepararci al meglio per l’estate, facciamo il punto sulle tendenze di questo periodo dell’anno. Che fanno rima con bellezza e semplicità, con cosmetici naturali, come i funghi vitali, e la cosiddetta skinimalism e cioè pochi prodotti ma funzionali anche per la mente con la skin longevity. E con una peculiarità: un aumento dell’attenzione per la cura del corpo. Vediamoli, allora, insieme questi nuovi trend beauty.

I nuovi trend

Tra le novità, c’è anzitutto l’uso di cosmetici naturali, biologici e sostenibili, realizzati con biotecnologie e ingredienti innovativi. Tra i principali prodotti usati ci sono i sieri e gli attivi a base di molecole per proteggere come acidi grassi, ceramidi, vitamine, a partire dalla vitamina C, ma anche cosmetici spray, veloci da usare. E poi ci sono prodotti con Spf innovativi ed efficaci da usare durante tutto l’anno, come ultimo step della routine prima del trucco. Ecco, dunque, il senso della skinimalism e cioè una beauty routine della pelle semplice, rapida e che dia risultati. Si utilizzano, pertanto, formulazioni con attivi ad hoc per le varie esigenze della pelle, prodotti multitasking e ingredienti di qualità. Nel trucco, è il trionfo del nude look, una tendenza molto apprezzata anche dalle over 50. Uno dei trend sarà, allora, trovare alleati beauty con cui realizzare questo make up perché è fondamentale scegliere una base che dia l’idea di una pelle non truccata anche se uniforme. L’altra tendenza primavera estate 2024, è la sckincare clean, con una cosmesi pulita e più economica.

Prodotti olistici e bodycare

Nel lungo elenco dei nuovi trend, ci sono i prodotti olistici, cosmetici di nuova generazione che stimolano, anche attraverso la pelle, l’umore e il mood. Si entra così nella skin longevity con prodotti contenenti ingredienti leader di questo settore come la niacinamide e lo stesso acido ialuronico basandosi sul concetto che esiste una cosmesi libera che mira a modificare i meccanismi cellulari anche abbinati a uno stile di vita che includa le tecniche di biohacking per la longevità. La grande novità poi di quest’anno è che la skincare di primavera 2024 comprende la cura del corpo con trattamenti beauty che si concentrano anche su gambe, mani, collo e décolleté. Il tutto ricorrendo a creme ricche di nutrienti, magari mixate con oli essenziali come il bergamotto che tonifica la pelle o quello di rosmarino che migliora umore e circolazione. Ma ci sono anche i funghi vitali, utilizzati per secoli nella medicina tradizionale cinese e ora impiegati pure nella cura del corpo. Ci sono, poi, i trattamenti mirati come i massaggi. Ma questo è anche il periodo per il detox e dunque spazio anche a trattamenti per la salute linfatica come i massaggi appunto ma anche altre tecniche volte a disintossicare e illuminare la pelle. Porte aperte, infine, anche per le giovanissime che, in questo periodo, sono alle prese con sieri contenenti attivi puri e mono ingredienti come l’acido ialuronico.