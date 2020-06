Fano, città di Vitruvio e del Carnevale

FANO - Fano è, con i suoi 60mila abitanti, la terza città delle Marche dopo Ancona e Pesaro. Città di origini romane viene anche definita la Città di Vitruvio, con il grande architetto che ha lasciato innurmerevoli segni del suo passaggio. Ma è anche conosciuta come Città della Fortuna in onore ad una statua della dea romana rinvenuta sul suo territorio. Le importanti origini romane sono testimoniate anche dall'imponte Arco d'Augusto e dall'affare Lisppo: una statua di un atleta attribuita al grande scultore greco è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Ripescata nelle acque di Fano è ora esposta in un museo californiano ed al centro di un acceso contenzioso. Importante snodo viario, proprio da Fano parte la superstrada verso il Tirreno e principale collegamento per Roma del Pesarese. Per anni sede di un importante distretto della nautica, continua comunque ad avere un'anima marinara. Ma Fano è conosciuta anche come Città del Carnevale, le manifestazioni carnascialesche sono infatti tra le più antiche documentate in Italia.

