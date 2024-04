FANO Sono di nuovo insieme a lottare per vincere le elezioni dell’8 e 9 giugno, ma questa volta hanno un leader: Cristian Fanesi che da candidato sindaco del Pd è diventato candidato sindaco del centrosinistra. Il giorno dopo il ballottaggio si sono presentati in conferenza stampa tutti e 4 i candidati alle primarie, lo stesso Fanesi, il suo diretto antagonista Samuele Mascarin che si è visto sovvertire per soli 3 voti, il risultato ottenuto al primo turno delle primarie quando è risultato vincente, Cora Fattori ed Etienn Lucarelli.

La squadra

Tutti insieme per evidenziare che non ci sarebbe un uomo solo al comando, ma tutta una squadra che d’ora in aventi continua la sua azione fino alla scadenza elettorale di giugno. «Abbiamo costruito – ha dichiarato Cristian Fanesi – il centrosinistra su basi solide ed ora tutti insieme contiamo di proseguire il nostro impegno elettorale fino alla vittoria finale. Abbiamo ottenuto un risultato molto importante per la continuità della nostra azione politica» Lo stesso Fanesi è riuscito a recuperare un numero sufficiente di voti rispetto al primo turno, quando è stato battuto da Mascarin fino a superarlo sul “filo di lana”. Individuare a chi sono stati attribuiti i voti, a suo tempo ottenuti da Cora Fattori e da Etienn Lucarelli, i due primi esclusi dal risultato del primo turno, è difficile stabilirlo, dato che nessuno dei due ha dato indicazioni ai propri elettori. Fatto sta che il numero dei votanti al ballottaggio, ma questo era prevedibile, è calato assai rispetto alle prime elezioni; quindi, è probabile che diversi elettori dei due candidati esclusi si siano astenuti. Mascarin da parte sua però ha voluto ringraziare in prima istanza tutte le 3.000 persone che si sono recate a votare.

L'obiettivo delle primarie

Il ricorso alle primarie è stato un suo obiettivo che ha riacceso l’attenzione e in qualche caso anche la passione, dell’elettorato verso la politica e il futuro della nostra città. Per 2 mesi si sono organizzati incontri, convegni, iniziative, dibattiti pubblici nei quartieri ci si è confrontati sul passato, sul presente, sul futuro: «Abbiamo portato la gente – ha evidenziato Mascarin - a interrogarsi su cosa vogliono per la propria città. Oggi abbiamo un candidato sindaco del centro sinistra, prodotto da questo percorso e con lui continueremo a batterci per i prossimi 2 mesi per far prevalere la nostra proposta politica».

D’ora in avanti dunque saranno 3 i candidati in lizza che si confronteranno fino alle elezioni dell’8 e 9 giugno: oltre Cristian Fanesi cercheranno di conquistarsi l’elettorato Luca Serfilippi candidato del centro destra e Stefano Marchegiani candidato del gruppo dei Progressisti. Per Cora Fattori le primarie sono state un’occasione per presentare e fare emergere una nuova linea politica, cosa che verrà messa nero su bianco, ha annunciato Etienn Lucarelli, in un manifesto programmatico che verrà presentato prossimamente a tutta la cittadinanza. Tutto questo, ha detto «Contro l’arroganza, la supponenza e il vuoto del centrodestra».