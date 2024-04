Fano, ennesimo incidente: apre lo sportello dell'auto in via Cairoli e un ragazzino di 15 anni ci finisce contro in bicicletta

FANO - Ancora paura sulle strade del centro di Fano (dopo il tamponamento avvenuto questa mattina e l'incidente di ieri). Oggi, intorno alle ore 16 è avvenuto un sinistro stradale in via Cairoli, intersezione via Mascagni, tra auto e bici con ferito un ragazzino di 15 anni.

Cosa è successo



Coinvolti una Hyundai, guidata da un uomo di 64 anni di Fano, con a bordo la figlia 14enne, e una bicicletta

da corsa con in sella un ragazzo albanese minorenne di 15 anni, con domicilio in Fano. Il ragazzino percorreva il viale pedonale di viale Cairoli, lato Ancona, con direzione mare. Arrivato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, all'intersezione con via Mascagni, è andato a sbattere contro lo sportello anteriore lato passeggero dell'auto che in quel momento si trovava ferma sul lato monte dell'attraversamento pedonale. Il ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Fano in codice verde dal 118. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.