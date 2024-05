Doppio tamponamento a Fano, coinvolte sei persone tra cui un bimbo di due anni

FANO - Doppio tamponamento alle 13.15 in via Pisacane a Fano, dove è stato coinvolto anche un bimbo di due anni. Una Ford Fiesta con a bordo 3 pakistani percorrendo via Pisacane in direzione Pesaro all'altezza della stazione autobus ha urtato una Polo, condotta da una ragazza 30enne di Mondolfo, ferma per esigenze della circolazione.

L'urto ha provato lo spostamento in avanti dell'autovettura Polo, che a sua volta ha urtato una Fiat Punto alla cui guida si trovava una ragazza di 32 anni che viaggiava trasportando a bordo il compagno di 34 anni e il loro figlioletto di 2 anni. Al momento dei rilievi nessuno dei coinvolti h richiesto l'intervento del 118. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.