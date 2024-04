FANO Investita da un motorino, ieri poco prima delle 8 in viale Buozzi a Fano, una donna di 52 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Le conseguenze dell’urto hanno consigliato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso del Santa Croce. Gli esiti degli accertamenti avrebbero comunque escluso lesioni di particolare gravità. Illesa invece la ragazza, da poco diciottenne, che viaggiava sul ciclomotore ed era diretta verso Ancona.

I rilievi di legge sono stati effettuati dal personale della polizia locale. Dalla prima ricostruzione dell’episodio risulta che la donna di 52 anni, originaria della Polonia, fosse diretta verso monte e che stesse attraversando viale Buozzi (un tratto urbano della statale Adriatica) sulle strisce pedonali subito dopo la rotatoria: a quel punto sarebbe avvenuto l’urto con il ciclomotore condotto dalla diciottenne fanese. È intervenuto un mezzo del servizio 118.

Gli accertamenti a Fosso Sejore

Nel pomeriggio di lunedì, alle 18.30, la polizia locale ha effettuato gli accertamenti su un altro incidente stradale avvenuto a Fosso Sejore sulla statale Adriatica Nord, all’altezza dell'incrocio con via Tomba. Scontro tra una Ford Focus, impegnata a girare a destra in via Tomba, e una Lancia Ypsilon che la seguiva e che l’ha urtata sulla fiancata del passeggero. Nessuna conseguenza per i conducenti delle due vetture coinvolte nell’incidente: un quarantaquattrenne nel caso della Ford Focus, che era sulla strada verso casa, e un ventinovenne nel caso della Lancia Ypsilon, entrambi residenti a Fano.