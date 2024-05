FANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:00 di questa mattina in località Torrette, nel comune di Fano, a causa del crollo parziale di un tetto di un edificio in disuso. La squadra di Fano, ha recuperato i due giovani e li ha affidati alle cure del personale del 118 e successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Uno dei due giorvani è rimasto ferito e per tutti gli accertamenti del caso è stato portato all'ospedale di Torrette.

