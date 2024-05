FANO Ascolto, operatività, visione. Queste le parole guida del programma di F - Una città Maiuscola + Europa, la lista organica al centrosinistra e alla candidatura a sindaco di Cristian Fanesi che fa riferimento a Cora Fattori, assessore uscente all’Ambiente e alla Cultura.

Le parole chiave

La stella polare è invece la persona, che una amministrazione pubblica efficiente deve essere in grado di tutelare, garantendo servizi e promuovendo una cultura del rispetto. Proprio “cultura” è altra espressione che ricorre spesso, andando a costituire con “ambiente” e “digitalizzazione” un filone che la Fattori ritiene di percorso per buoni tratti dal suo ingresso nel governo della città e che in futuro dovrà trovare attuazione sempre più piena, a cominciare dalla riorganizzazione della macchina amministrativa. «Penso al potenziamento del Sic, ma anche dell’ufficio Europa e dell’ufficio Energia che in un anno ha portato in cassa 1,6 milioni» rivendica la Fattori, che nel campo dello sviluppo assegna a Fano «per la sua posizione baricentrica e soprattutto per la presenza di realtà di alto profilo» un ruolo centrale nel comparto ingegneristico. Si tratta però adesso di concentrarsi anche su un’attività di formazione mirata, giocando di sponda con le università, e sognando che un giorno «un professionista possa scegliere di vivere e lavorare a Fano anziché a Milano». Di sicuro la crescita economica «deve coniugarsi con quella sociale e culturale», su quest’ultimo fronte continuando ad operare su terreno già molto fertile, ma allargando sempre più l’orizzonte, anche attraverso il riutilizzo di luoghi chiusi da troppo tempo («come gli spazi di palazzo Marcolini da adibire a laboratori per i giovani») e l’adeguamento di altri, come San Francesco e Corte Malatestiana «che sono stata io a riaprire agli eventi. Non serve però un palco». Il modello deve essere quello della Sala della Cultura «che dà la dimensione del “molto” che si può fare con “poco”». La ricetta per la mobilità è invece quella di una sostenibilità da declinare su larga scala, muovendo dai contenuti del Pums e impegnandosi, ad esempio, perché in attesa di possibili sviluppi sul lungo periodo il tratto cittadino della Fano - Urbino «venga intanto reso disponibile almeno per il transito pedonale e in qualche tratto anche per quello ciclabile» insiste la Fattori, che al capitolo parcheggi, specie dopo il passaggio dal Demanio al Comune, torna ad iscrive il pensiero esplicitato già nel 2019 «di un parcheggio sotterraneo da 500 posti alla “Paolini” accanto ad una struttura simile nella zona degli Orti. Giusto tenere lontane dal centro le auto ma bisogna dare l’opportunità di parcheggiare lungo il perimetro». Tra i punti più a cuore anche l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

La squadra

Questi i componenti della lista: Cora Fattori, Ilaria Giorgioni, Elena Valdinocci, Paola Bartoletti, Alex Bevilacqua, Sabrina Biagioni, Giacomo Testaferri, Fabiola Pacassoni, Enrico Paoloni, Davide Schiavoni, Riccardo Zaffini, Maurizio Tortelli, Tedizio Zacchilli, Luca Bisciari, Maddalena Iacucci, Mercedes Maria Sanchez, Francesca Antonella Rosciglione.