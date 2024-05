FANO Persiste il deficit di una seconda ambulanza in servizio di notte. «Inaccettabile» parlando della «terza città delle Marche» rileva il candidato sindaco dei Progressisti per Fano 2050 Stefano Marchegiani, che fa propria la battaglia intrapresa dai Cinque Stelle nei mesi scorsi e che viene ora rilanciata dai candidati al consiglio comunale Federico Tinello, Giovanni Fontana e Francesco Panaroni.

«Rischi per i cittadini»



Quello che continua a configurarsi a seguito dell’indisponibilità di un secondo mezzo h24 è «un serio rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini» che impone di non perdere altro tempo «nell’attivare una seconda ambulanza infermieristica con personale adeguatamente preparato e formato per rispondere a qualsiasi emergenza sanitaria», in particolare abilitato «a riconoscere situazioni di particolare pericolo per la vita e di mettere in atto manovre e protocolli che nel trasporto dal territorio al pronto soccorso fanno la differenza». Non è una questione di ambulanze (la seconda, che sarebbe a disposizione anche dopo le 20, resta inutilizzata), ma di operatori.



«Per garantire una copertura adeguata anche nelle ore notturne occorre assumere tre autisti soccorritori e tre infermieri» sottolineano Marchegiani e i pentastellati, che tornano ad esibire il paragone ingrato con città «come Pesaro, Senigallia, Jesi ed Ancona», dove invece è assicurata la disponibilità anche di notte «di almeno due ambulanze con sanitari a bordo». Sul punto non demorde nemmeno la consigliera regionale Ruggeri, la cui interrogazione, discussa proprio oggi nella seduta dell’assemblea, rimette l’accento sulle «responsabilità della politica regionale», di riflesso facendo emergere anche quelle del candidato sindaco del centrodestra Serfilippi, che «di quella maggioranza fa parte e mai nulla ha fatto o proposto».

L'idea da scartare

Per Marchegiani e i Cinque Stelle da scartare l’idea di trovare sponda nel volontariato «essenziale come supporto ai professionisti e nell'espletare il servizio di trasporto infermi, ma che non può essere la risposta sanitaria che i cittadini si aspettano per un compito così cruciale».



Che Fano possa ritrovarsi sguarnita non è poi solo la cronaca a renderne testimonianza («di non molto tempo fa la notizia che l'ambulanza medicalizzata di Fano sia intervenuta addirittura a Monte Guiduccio»), ma anche la gestione corrente del servizio, che fa sì che l’unica ambulanza medicalizzata in dotazione alla città durante l'orario notturno «venga dirottata su altri territori, come quelli di Colli al Metauro e Terre Roveresche, per supportare le ambulanze infermieristiche lì presenti».