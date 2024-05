PESARO - Movida, subito dopo il voto il nuovo sindaco dovrà definire le regole per l'estate 2024. E si accende il dibattito politico tra le liste "green" (e giovani) di Biancani e Lanzi. Nell'estate 2023 l'attuale sindaco uscente Matteo Ricci aveva firmato l'ordinanza di ascolto musica il 16 giugno, apportando alcuni correttivi, più che altro sui limiti dei decibel nelle varie fasce orarie, rispetto al regolamento disciplinato ad aprile.

La palla ora passerà al nuovo sindaco che, visto il periodo in cui si vota e considerata anche la tempistica abituale in cui dal punto di vista amministrativo si confeziona "il piano movida" (per ora musica al massimo fino alle 3 in alcune zone e giorni) per i successivi mesi estivi, si troverà, appena avrà pieno possesso delle funzioni esecutive, o dopo il primo turno o a seguito del ballottaggio, e ancora prima di formare la giunta, a dover definire quella che sarà la nuova ordinanza sull'ascolto musica per il 2024.

La tendenza

In questi giorni nei quali i locali hanno riaperto, le zone di attrattività estiva tornano ad essere frequentate, e ci si prepara anche alla stagione sotto il profilo del turismo, anche il dibattito politico si è acceso su questo tema, in particolar modo tra i giovani degli opposti schieramenti. «Che fine farà la movida a Pesaro? A questa domanda, per ora, ha risposto solamente Biancani assicurando che l’ordinanza di ascolto musica, per questa stagione estiva 2024, non verrà revocata - affermano I Giovani Democratici di Pesaro e i candidati in consiglio comunale Sami Tayeb, Riccardo Bernardi, Giulia Sanchini, Davide Giuliani, Andrea Salvatori - Nel mentre che il resto delle forze politiche si riempiono la bocca di slogan apparentemente pro-giovani, nessun altro candidato è stato in grado di dare una risposta chiara sulla fine che farà la movida nelle zone di interesse. Il centrodestra ha parlato della volontà di apertura al dialogo tra albergatori e operatori della notte, probabilmente gli sfugge che negli anni questo dialogo è stato intavolato più volte dall’amministrazione uscente senza nessun accordo proficuo tra le parti, anzi il più delle volte il dibattito ha portato ad una frattura ancora più evidente tra i due settori. Sarà necessario - continuano i giovani dem - intavolare ulteriori dibattiti sulla questione, ma con la consapevolezza che entrambe le parti hanno visioni opposte sul futuro della movida in città. Ci spaventa che le altre forze politiche, soprattutto coloro che si ergono a paladini dei giovani, non si siano ancora espressi sull'ordinanza, tergiversando e nascondendosi dietro ad affermazioni da prima pagina che non fanno riferimento a nulla di concreto. Ancora peggio la posizione di chi punta a eliminare la movida da viale Trieste, pensando che un lungomare morto attiri più turisti rispetto ad uno vivo, si noti la vicina Romagna».

Il controcanto

La lista Pesarò, composta da ragazzi a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Marco Lanzi, nei giorni scorsi ha ribadiro «l’importanza del rispetto delle regole e di organizzare serate ed eventi in sicurezza, ma allo stesso tempo come giovani pretendiamo tolleranza e apertura al confronto perché la soluzione non può essere opprimere qualsiasi forma di divertimento serale e impedire a prescindere l’organizzazione di eventi».