FANO - «Dacci il tuo motorino, ci serve». Una richiesta assurda, considerando che due giovani lombardi in vacanza a Fano l’hanno rivolta a un perfetto sconosciuto, non a un loro amico. Una pretesa spiazzante, che emerge (nella sostanza delle parole) dai risultati di un intervento lampo condotto dai carabinieri della compagnia fanese nella notte fra sabato e domenica scorsi, che si è concluso nella zona del Lido con un duplice arresto per rapina.

L’aggressione

Entrambi i turisti, rispettivamente di 24 e 26 anni, avrebbero strappato il motorino al suo proprietario, un diciannovenne fanese che sarebbe stato gettato a terra e che, cadendo, ha riportato alcune ferite. Erano le 2.10 di domenica scorsa, quando i due ventenni avrebbero avvicinato il loro quasi coetaneo fanese. Il più giovane dei tre era in sella al suo Mbk 50 ancora fermo in via del Moletto, nella zona dell’Arzilla, ma con le chiavi già inserite nel blocchetto di accensione. Con ogni probabilità il diciannovenne era sul punto di tornare a casa, dopo avere trascorso del tempo in compagnia di amici nei locali che si affacciano sulla spiaggia. L’imprevisto, però, era già in agguato. Il ragazzo fanese si sarebbe opposto alla richiesta dei due lombardi, ma a quanto pare le sue rimostranze non avrebbero sortito alcun effetto dissuasore: sarebbe stato spintonato con tale forza da perdere l’equilibrio e cadere. E mentre il diciannovenne era ancora a terra, dolorante, gli altri due se ne sarebbero andati in sella al suo Mbk, risalendo via del Moletto e immettendosi sulla statale Adriatica. Un episodio fulmineo, tutto si sarebbe compiuto in una manciata di secondi. Il proprietario del motorino è stato aiutato da un amico che ha assistito alla scena da lontano, senza avere la possibilità di intervenire, e insieme hanno chiamato i soccorsi. Il diciannovenne è stato trasportato all’ospedale Santa Croce, dove sono state medicate le ferite: guariranno nell’arco di qualche giorno. In via del Moletto, nel frattempo, era arrivata anche una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, che ha acquisito le prime informazioni per poi mettersi alla ricerca del motorino. Dopo circa mezzora è stato individuato in viale I Maggio, mentre era diretto verso via Gandiglio al Lido di Fano. Trasportava i due turisti lombardi, che si sono fermati all’alt dei carabinieri. Entrambi sono stati arrestati per concorso in rapina aggravata dai futili motivi e accompagnati al carcere a Villa Fastiggi di Pesaro. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento nel corso dell’udienza svoltasi ieri pomeriggio nel Tribunale a Pesaro.

I provvedimenti

Sia il ventiseienne sia il suo amico, di due anni più giovane, sono stati sottoposti a misure cautelari: arresti domiciliari e obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza in Lombardia. Quando la bella stagione si avvicina, i giovani tendono a spostarsi dai locali del centro storico oppure dai Comuni del circondario e la zona mare diventa l’epicentro della movida locale. La concentrazione aumenta il rischio di frizioni e aggressioni, a volte tra gruppetti di ragazzi a volte tra singole persone. E allora sono botte, atti di vandalismo e anche rapine.