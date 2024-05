Incidente a Rosciano, scontro tra auto e scooter: al pronto soccorso un 25enne di Fano

FANO - Auto contro scooter, incidente vicino al cimitero di Rosciano intorno alle 13. Coinvolti una autovettura Skoda condotta da una 50enne di Fano e uno scooter con in sella un 25enne fanese.

La dinamica dell'incidente

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia municipale l'auto, proveniente da via Astienti con direzione Pesaro verso Ancona, si è immessa nella Strada comunale del Cimitero di Rosciano, entrando in collisione con il motociclo che circolava su Strada comunale Cimitero con direzione di marcia da monte verso mare. Con l'urto il motociclista è finito a terra ed è stato soccorso dal 118 riportando ferite apparentemente non gravi. E' stato comunque trasportato per i controlli del caso al Pronto soccorso di Fano.