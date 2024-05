PESARO - Isola pedonale di Ponente, partiti ieri nel pomeriggio i primi allestimenti fra verde e arredi. E si passerà anche sotto "un tunnel". Al lavoro i ragazzi del Garden Plan che hanno iniziato, finalmente con il sole dalla loro, a preparare la base del progetto per il nuovo arredo dell’isola che sul lungomare Trieste dall’incrocio con viale Zara proseguirà fino a via Paterni. E, sempre ieri, è stata raggiunta anche la quadra fra Comune e attività per l’organizzazione di spazi e viabilità. E così il lungomare si colora e si arricchisce di verde con specie floreali e l’arrivo di “effetti speciali” perfettamente in stile con “La Natura della Cultura” fra suoni e nuova illuminazione scenografica.

Al progetto di allestimento dell’isola hanno collaborato insieme l’assessore Riccardo Pozzi, il dirigente del servizio comunale Ugo Baiocchi e il titolare di Garden Plan, a cui sono affidati gli allestimenti green.

Il verde

«Il via libera è arrivato finalmente con il sole del pomeriggio e il meteo che sembra più stabile, incrociando le dita – commenta Diego, giovane titolare del Garden Plan – il nostro progetto condiviso con l’Amministrazione si arricchisce delle tematiche care a Pesaro Capitale della Cultura, e in tutte le sue declinazioni. Siamo partiti lenti ma poi la vera chicca dell’isola pedonale 2024 sarà tutta da vivere, oltre che da vedere. La sorpresa sarà un tunnel verde di 8 metri che attraversa un tratto di viale Trieste, fatto da piante rampicanti di varie specie che i nostri addetti comporranno ad arte per creare una sorta di radura in un luogo altrimenti popolato da attività e brulicante di turisti. Tutti, potranno accedere e percorrerlo, a far luce fra i rampicanti saranno degli allestimenti a goccia, che scenderanno fra le ramificazioni delle piante, creando un effetto di ombre e luce».

Nel dettaglio

A completare lo spazio nel cuore dell’isola pedonale, anche un effetto sonoro e, per abbracciare il tema della Natura della Cultura, verranno posizionate due casse wi-fi che al passaggio delle persone riprodurranno rumori e suoni della natura, il tutto per creare l’effetto di un bosco magico. Ma questa sarà la parte finale a completamento dell’allestimento. «Da oggi - prosegue - invece saremo sul viale e così per tutta la settimana entrante. I nostri addetti hanno iniziato a comporre delle lunghe aiuole in acciaio corten, che verranno predisposte sulla parte carrabile. Saranno creati quattro punti floreali, e dentro il profilo corten ci sarà spazio per composizioni ma anche per arbusti e varietà diverse. Infine a illuminare la passeggiata di Ponente delle lucine scenografiche per creare un cielo stellato». Dall’attrattività di un viale pedonale da “Capitale” alle richieste delle attività sulla passeggiata di Ponente. Tira un sospiro di sollievo Filippo dell’attività Original Gusto Pizza, rassicurato dopo l’incontro con l’assessore al Fare Riccardo Pozzi.

Rassicurato

«Mi è stato garantito il suolo pubblico – commenta - ho riscontrato nell’assessore e nel dirigente collaborazione, e siamo riusciti a trovare un punto d’incontro per quel tratto di vialeche va per intenderci da Casa Fazi fino all’hotel Charlie». Il nodo è la questione dell’arrivo e la partenza dei bus turistici e dei fornitori per consentire un’area di carico e scarico che non cozzi con le esigenze delle attività che allestiscono all’aperto tavoli, sedute e dehors. «Potrò usufruire del suolo pubblico mettendo - prosegue - più tavoli e sedute rispetto a un’estate fa sulla porzione pedonale di fronte all’attività ma in orario serale e togliendo l’occupazione e l’utilizzo per il pranzo. Questo anche nell’ottica, così mi è stato spiegato, di permettere l’allestimento delle fioriere sul viale pedonale». All’hotel Charlie invece vanno tre posti auto che servono per garantire l’arrivo dei clienti con mezzo proprio o in bus. «Se così stanno le cose - conclude l’eserecente - e le attività riescono a dialogare fra loro e con i tecnici, l’isola può essere migliorativa per tanti».