FANO Torna domenica “La città da Giocare” la manifestazione leader della Città dei Bambini che da 30 anni simboleggia l’attenzione che l’Amministrazione, adottando il progetto redatto dal pedagogo del Cnr Francesco Tonucci, intende dare ai più piccoli, riservando loro più spazi per muoversi liberamente. E da 30, salvo un ristretto periodo in cui la manifestazione è stata spostata in zona mare, questo spazio emblematicamente è stato individuato in viale Gramsci.

La viabilità

Domenica quindi viale Gramsci sarà chiuso al transito dei veicoli motorizzati dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera, riservando alle auto il circuito definito per il carnevale. Nell’occasione rimarrà aperto il parcheggio della caserma Paolini la cui uscita però verrà deviata verso via Palazzi. Il programma della iniziativa è stato illustrato dalla funzionaria responsabile del Laboratorio Città dei Bambini Paola Stolfa, insieme alla sua collaboratrice Beatrice Farneti e alla rappresentante della associazione Opera Francesca Romiti che ha curato la parte logistica. Saranno 26 le associazioni che proporranno le loro iniziative culturali e ludico ricreative e 20 le società sportive che illustreranno le loro discipline; 13 gli enti, tra scuole, istituzioni e gruppi di volontariato che presteranno la loro collaborazione. Tra le novità: il laboratorio creativo della scuola primaria Circolo didattico di Sant’Orso propone il suo progetto sulla “bicicletta fantastica” un progetto messo a punto in occasione della tappa fanese del Giro d’Italia che, invita gli studenti a recarsi a scuola in bicicletta percorrendo itinerari sicuri. A questo proposito un divertente percorso ciclabile, a cura di Fiab ForBici, la società Alma Juventus Fano, Metauro Team Bike , la Polizia Locale e la Fondazione Michele Scarponi, verrà realizzato nell’area di Porta Maggiore. La scuola elementare Corridoni invece inaugurerà con la sua presenza la ristrutturazione dell’area ex Agip, trasformata in un piccolo parco che per la scuola rappresenta un’estensione dello spazio in cui esercitare l’attività didattica. Qui la scuola presenterà il suo progetto “Salviamo le api con il coding”. Lungo il percorso verranno esposti anche su cartelloni i progetti realizzati dalle scuole per il bilancio partecipato.

Il diritto

«Domenica – ha dichiarato Paola Stolfa – non solo si celebreranno i 30 della Città da Giocare, realizzata subito 3 anni dopo la costituzione del Laboratorio Città dei Bambini, che compie 33 anni, ma ricorrono anche 33 anni dalla convenzione dell’Onu in cui si enuncia che i bambini hanno il diritto di giocare. E il supporto a tale diritto non si esaurirà con questa manifestazione, ma continuerà con diversi appuntamenti nel corso dell’anno.