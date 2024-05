PESARO - L’ex marito insulta sui social l’avvocata che assiste la moglie nella causa di separazione. Il legale lo querela per diffamazione e l’uomo viene assolto “perché il fatto non sussiste”. Una storia però che è tutt’altro che finita perché l’avvocata Valentina Lo Bartolo è pronta a ricorrere in appello e parla di una «sentenza discriminatoria». Facciamo ordine. L'avvocata tutela una pesarese nell’ambito di una separazione conflittuale che ha portato marito e moglie a varie querele e processi pendenti. In un post su Facebook, visualizzato da centinaia di utenti, lui, sotto il nome di Simon Le Bon, scrive che la moglie si rivolge «a una mezza avvocatucola di quartiere, conosciuta ai più per i suoi “dolci e sereni metodi”, sua amica da tempo e con cui condivide i social da tempo e le bevute da tempo, e altro da tempo, chissà da quanto».

APPROFONDIMENTI IL CASO Pesaro, schiaffi e gomitate sul pullman della gita: i genitori dei ragazzi della Don Gaudiano denunciano l’autista

E ancora: «L’intelligente avvocato se non lavora come mantiene i figli?». L’avvocata non ci sta e querela. La procura richiede l’archiviazione per tenuità del fatto ma lei si oppone e il Gip ordina l’imputazione coatta perché la critica non è rivolta all’operato dell’avvocato, ma alla sua reputazione in quanto le offese sono soltanto rancorose e aggressive. Finito a processo l’uomo viene assolto perché, secondo il giudice «esiste un ragionevole dubbio riguardo all’identificazione della Lo Bartolo quale destinataria delle frasi diffamatorie». Per il giudice l’incertezza non è data dalla mancanza del nome, «ma dalla evidente finalità diffamatoria riferita alla ex coniuge». E non sarebbe stato travalicato “il limite della continenza verbale”.

Il precedente

L’avvocata non lo accetta. «Il fatto non è un unicum, infatti un anno prima circa l’imputato aveva fatto la stessa cosa con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, apostrofandolo sui social come “joker dal ghigno malefico votato da una massa di idioti che non sono in grado di intendere e di volere” come è apparso su tutti i giornali, per il qual fatto però è stato condannato a 800 euro di multa e 3000 euro di risarcimento alla parte civile. Altro che pari opportunità; a quanto pare, la legge non è uguale per tutti. Se l’offesa è rivolta al sindaco, uomo e politico, il fatto merita biasimo e una appropriata condanna, se invece viene indirizzata ad un avvocato, per di più una donna, allora il fatto addirittura “non sussiste”. Il Consiglio dell’Ordine aveva annunciato di costituirsi parte civile, poi non l’ha fatto ed ha deciso di inviare un componente delle pari opportunità in rappresentanza a presenziare alla prima udienza dibattimentale». L’avvocata chiude: «Non è accettabile che si continuino ad avallare condotte di violenza verbale come se si trattasse di un atteggiamento normale da rivolgere nei confronti di un professionista per di più se donna. Andrò fino in fondo, come faccio sempre in ogni processo quando non ritengo corretta la pronuncia».