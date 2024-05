Nubifragio su Pesaro e Fano ma pochi danni: due alberi caduti e sottopassi allagati

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla costa pesarese tra la notte e le prime ore della mattina di oggi 21 maggio 2024. L'allerta gialla era giusta anche se, fortunatamente, i danni sono stati questa volta limitati. Un albero è caduto intorno alle ore 8 a Carignano all'altezza della cantina Di Sante.

Sottopassi allagati

Allagati i sottopassi della Coop, tra via Recanati e via De Gasperi e via Magnanini e via De Gasperi. Solo alle ore 15, quando il cielo aveva ormai ritrovato il sole, è giunta segnalazione per un albero caduto a San Biagio, altezza del relais Villa Giulia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i rami dalla strada.