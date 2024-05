FANO In un Politeama gremito fino al limite della capienza e accolto, all’annuncio di Fabio Bargnesi che ha introdotto l’incontro, con una standing ovation, Luca Serfilippi candidato sindaco del centrodestra ha illustrato il suo programma elettorale. Un programma ampio è innovativo che contiene non pochi giri di boa, rispetto alla politica che ha caratterizzato la gestione della città nell’ultimo ventennio.

Le scelte

Vedi ad esempio una scelta netta e precisa in favore della realizzazione della pista in cemento dell’aeroporto che è stata sempre bloccata dalla giunta di centrosinistra o in favore della costruzione di nuovi parcheggi nei pressi del centro storico e in zona mare, dove recentemente si è preferito utilizzare gli spazi a disposizione per realizzare il piccolo parco dell’ex Agip, La pista ciclabile di viale Dante Alighieri e la nuova piattaforma nell’area antistante all’ex anfiteatro Rastatt.

Prevista la costruzione di un multipiano nei pressi del litorale e la possibilità di utilizzare degli abbonamenti per i residenti della città murata. L’atmosfera è stata riscaldata dai ricordi amichevoli dell’amico d’infanzia Matteo Pagnetti che ha rievocato un Serfilippi caposquadriglia e caporeparto degli Scout, oltre che socio e donatore dell’Avis, per cui fu promotore delle iniziative “Colora la vita” e la 24 ore di beach volley, tutte manifestazioni organizzate nel segno della solidarietà; e dalle testimonianze della ex consigliera comunale della Lega Marianna Magrini per quanto riguarda le battaglie comuni condotte in civica assise.

Quindi il palcoscenico del Politeama è stato tutto per lui, con un lungo intervento in cui ha delineato il suo programma, partendo dalla priorità attribuita al rafforzamento della sicurezza cittadina. «Dopo quanto è accaduto e sta accadendo in questi giorni, quando la città è sempre più in preda a bande rivali – ha detto – nemmeno io mi sento sicuro a passeggiare con la mia famiglia in centro storico. Tra i primi provvedimenti che prenderò se sarò eletto sindaco, è l’istituzione del vigile di prossimità, la dislocazione di un maggior numero di agenti dagli uffici sul territorio e la pubblicazione di un’ordinanza contro il vetro. Investirò sulla formazione affinché anche i vigili possano collaborare efficacemente con le altre forze dell’ordine». Entro i primi cento giorni della sua amministrazione vuole realizzare i consigli di quartiere, in modo da rendere più stretta la collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e redigere un nuovo piano del traffico.

Le promesse

Si è impegnato inoltre a realizzare un nuovo palazzetto dello Sport, a ristrutturare la gradinata dello stadio Mancini, inagibile da anni, a rimettere mano al piano delle antenne, rimuovendo per prima cosa il grande impianto che si trova all’entrata della città sulla rotatoria di Sant’Orso. Non mancherà la revisione del Prg, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Netta la risoluzione di abbandonare la variante di Gimarra e di impegnarsi per la realizzazione della variante sud. In programma anche la difesa del Santa Croce, più risorse al carnevale e la creazione di distretti industriale per sostenere l’economia. Massimo Foghetti