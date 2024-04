Incidente choc a Fano, auto tamponata in viale Buozzi investe sulle strisce tre persone compreso un bambino di 7 anni. Neopatentato fugge per la paura

FANO - Va a sbattere contro un'auto ferma che, a sua volta, travolge tre pedoni sulle strisce tra i quali un bambino di 7 anni. Alla guida della mezzo tamponato, una Citroen, c'era un neopatentato che, per la paura, senza reali colpe, si è però dato alla fuga. Operazione durata poco: il 18enne, di origine straniera e residente a Fano, è stato rintracciato. L'auto che ha dato origine alla carambola, invece, si è fermata.

La paura

Paura in viale Buozzi (lo stesso tratto dove ieri era stata travolta una donna), di fronte l'Hotel Siri, a Fano questa mattina poco prima delle 8. In un colpo solo, con il tamponamento, sono state investite tre persone sulle strisce pedonali.

Cosa è successo

Nessuna delle tre, però, ha riportato ferite, richiesto l'intervento del 118 e sporto quindi denuncia.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale è emerso che una Fiat 500 che percorreva viale Buozzi in direzione Pesaro-Fano, giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale posto subito dopo la rotatoria con via Nazario Sauro, ha tamponato un'autovettura ferma per consentire l'attraversamento di persone. Quest'ultima, in seguito all'urto, è stata spinta in avanti urtando i 3 pedoni che stavano attraversando verso il centro città: un uomo di 84 anni, uno di 50 e un bambino di 7 anni. L'auto che ha azionato si è fermata, quella che ha subito l'urto si è data alla fuga per poi essere rintracciata dalla Polizia Locale durante la mattinata.