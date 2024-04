Fano, si schianta col furgone contro un'auto nel parcheggio: era ubriaco

FANO - Incidente nel pomeriggio intorno alle 15 in via Cespi a Fano. Coinvolti un furgone in transito e un'autovettura in sosta. Alla guida del furgone Mercedes vi era un uomo fanese di 59 anni che, proveniente dalla Flaminia, circolava in via Cespi e in fase di manovra per entrare nel parcheggio davanti al Conad urtava una autovettura Dacia di proprietà di un fanese di 77 anni, regolarmente in sosta nel parcheggio.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia locale di Fano è poi emerso che il conducente era in stato di ebbrezza alcolica.