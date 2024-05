Il fulmine era atteso, perché il cielo sereno quest'anno non lo è mai stato. Ma se c'è un lato positivo (eufemismo, chiaro), al termine di questa tribolata stagione sportiva della Vuelle, è che tutti da tempo sono al lavoro (mentalmente e fattivamente) per ripartire subito. Chiariamo: la speranza è sempre stata l'ultima a morire, vedi gli innesti operati strada facendo (a un roster che per vari motivi si è rivelato sbagliato fin dal principio), ultimo quello dell'americano Loudon Love ingaggiato lo scorso 4 aprile. Nel senso: se non ci credevi, almeno un briciolo, non intervenivi sul mercato per l'ultimo mese di campionato. Certo, il comunicato stampa societario arrivato alle 20.49 di domenica 5 maggio, ovvero 50 minuti scarsi dopo la sirena finale di Venezia-Pesaro, fa capire come la consapevolezza fosse ormai al 99% lucida certezza.





Bianchini conta sui 6.000 tifosi

Non è un caso che, nei giorni scorsi, il primo tassello della nuova Vuelle sia stato fatto trapelare informalmente all'ambiente biancorosso: un imprenditore del Consorzio Pesaro Basket ha dato la disponibilità ad assumere la carica di presidente al posto del dimissionario Ario Costa. Il nome? C’è, ma meglio evitare bruciature. Basta attendere 20 giorni (con relativi passaggi tecnici nel Cda). Ora conta il messaggio chiaro: in tempi di incertezze a tutti i livelli e in tutti gli sport (basta vedere i risultati ottenuti, in questa stagione, dall'intero panorama sportivo professionistico marchigiano: un disastro, con poche eccezioni), a Pesaro la base per la ripartenza c'è. Anche se in serie A2 ci sarà ancora un presidente non proprietario. Si tratta di una figura ambiziosa, passionale e responsabile ma né bandiera come lo è stato (e lo sarà sempre) il lungo Ario né patron-padrone che foraggia di tasca propria come lo è stato, negli anni belli, Valter Scavolini. Altri tempi. La Vuelle, in un campionato dispendioso anche economicamente come lo è diventato l'A2, al momento poggerà sulla stessa formula e, come ha auspicato ma con convinzione da Valerio Bianchini, stella polare del basket nazionale, sui «6mila spettatori di Pesaro che continueranno a sostenere la Vuelle anche l'anno prossimo», in una regione che per la prima volta dal 2006 non avrà una marchigiana in A1. «Non voglio dire altro, ora - aggiunge gentilmente Bianchini - in questo momento di tristezza ogni commento è una lama nel fegato». Immagine evocativa. Dal punto di vista del Consorzio, però, «la situazione non è negativa ma va gestita con cura e attenzione - riassume in pochissime parole Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro basket - la Vuelle può contare sulla base economica che garantirà il Consorzio (oltre agli sponsor) che, come sempre, sarà uno dei perni del progetto». Anche perché diversi imprenditori hanno già fatto sapere di voler continuare e stare vicini al basket pesarese. Per sapere quali saranno le dimensioni del budget, però, servirà intraprendere velocemente «ma con tempi stabiliti e formali» un percorso che porterà alla definizione del tesoretto che servirà alla causa.





Scorie e accuse



Le tappe, in un clima che dovrà essere condiviso e propositivo, saranno: assemblea del Consorzio, vecchio Cda e nuovo Cda. Intorno alla seconda metà di maggio arriveranno le risposte sul nuovo progetto Vuelle che mira, negli intenti, a lottare per risalire in A1. Certo, una retrocessione in una piazza storica come Pesaro si porta sempre dietro scorie da smaltire al più presto, come l'accusa al Consorzio di aver ridotto il budget per pagare alcune pendenze che si potevano dilazionare. «Accuse prive di fondamento - ha tagliato corto Arceci - il Consorzio dà ogni anno un budget complessivo. E i consorziati, non sono diminuiti ma aumentati». E Arceci resterà alla guida del Consorzio? «Vediamo» anche se, una figura dalle spalle così larghe, allenato a mantenere tutto in equilibrio, non è mai facile da trovare.