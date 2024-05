Fano, perde il controllo e finisce contro il palo della luce. Altro incidente: autocarro travolge un'auto

FANO - Ha fatto tutto da solo. Incidente alle ore 12.30 circa in via Fragheto, una autovettura Skoda condotta da un uomo di 49 anni di Fossombrone in direzione monte, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge, all'altezza del quadrilatero ha perso il controllo del veicolo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. L'uomo al volante, fortunatamente, era solo in auto e non riportato lesioni importanti.

Autocarro contro auto

Altro incidente, senza feriti, intorno alle 14, in via della Scuola a Cuccurano, all'altezza della intersezione con via Po. Un autocarro condotto da uomo di 44 anni di Pesaro, procedendo su via della Scuola in direzione Pesaro, nell'effettuare la manovra di svolta a destra su via Po è andato a sbattere contro una Lancia Y condotta da una donna di 45 anni residente a Fano. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale.