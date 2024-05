Pesaro, sull'etichetta c'è scritto Acacia, ma il miele è Millefiori (che costa un terzo): i Forestali ne sequestrano 6 quintali

PESARO -Sull'etichetta c'è scritto Acacia, ma il miele è Millefiori (che costa un terzo): i Carabinieri Forestali ne sequestrano 6 quintali

Nelle scorse settimane, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo CC Forestale di Pesaro e Urbino, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto al sequestro penale di circa kg 600 di miele millefiori etichettato in maniera fraudolenta come miele di acacia. Nel corso di un’attività di controllo svolta nei confronti di una locale azienda agricola, che si occupa, tra l’altro, di apicoltura, i militari rinvenivano del miele contenuto in fusti presenti all’interno del magazzino del punto vendita. Il miele veniva campionato per essere sottoposto all’analisi “melissopalinologica” per accertarne l’origine geografica e botanica. Alla luce delle risultanze delle predette analisi di laboratorio, si appurava che il miele non era della dichiarata qualità di acacia, ma della diversa e meno pregiata qualità millefiori. Il miele di acacia, notoriamente, ha un valore di mercato quasi tre volte superiore rispetto alla qualità millefiori.