BrodettoFest a Barcellona, Fano e le Marche protagoniste al SeaFood Expo. Il ministro Lollobrigida consegna candidatura Unesco della cucina Italiana alla Confesercenti

Barcellona, il ritorno. Il BrodettoFest, eccellenza culinaria perché capace di raccontare con il gusto un territorio, è stato protagonista indiscusso come l'anno scorso al SeaFood Expo Global, la più grande vetrina internazionale dedicata alla pesca e all'acquacoltura che, con più di 2 mila espositori da oltre 90 paesi, si svolge nella capitale della Catalogna. L'occasione è stata la presentazione della 22esima edizione BrodettoFest, in programma a Fano nei giorni 30 e 31 maggio - 1 e 2 giugno 2024, a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino, in collaborazione con il Comune di Fano, sostenuta dalla Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio, Coldiretti Pesaro e Urbino, IMT e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un must, un appuntamento da non perdere per chi ama il pesce dell'Adriatico e il bianchello.