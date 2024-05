Ecobonus 2024, tutto pronto per i nuovi contributi destinati all’acquisto di auto elettriche, ibride e termiche (anche a metano o Gpl). L'attesa è stata lunga, ma ora il decreto per i nuovi ecobonus è all'ultimo step ed entro entro maggio dovrebbero essere operativi. L'impianto resta quello preannunciato: gli incentivi arriveranno a 13.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro. Dai requisiti alle domande fino alle simulazioni, ecco una guida completa.