Dalla Romagna alla provincia di Ancona: stroncato traffico di droga e spaccio da 100mila euro. Quattro arresti

SENIGALLIA – Il giro di affari stimato, in appena 6 mesi, era di circa 100mila euro. La droga transitava per un appartamento di Bellaria per poi arrivare a valanga nella provincia di Ancona e nell'hinterland di Senigallia. Nella mattinata di mercoledì 15 maggio i Carabinieri della Compagnia di Senigallia , in collaborazione con personale delle Compagnie di Rimini Cesenatico , impiegando 60 carabinieri ed unità cinofile di Pesaro , hanno arrestato 4 persone, domiciliate tra la provincia di Ancona e quella di Rimini, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Ancona, che li sottoponeva alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.