Terribile caso di cronaca ieri nel bolognese. Una ex vigilessa di 33 anni, Sofia Stefani, è stata uccisa da un colpo alla testa in una stanza al piano terra della "Casa Gialla", la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della pianura bolognese, lungo la via Emilia tra Bologna e Modena. Lo sparo è partito dalla pistola di ordinanza di un collega, Giampiero Gualandi, ex comandante e attualmente in servizio nel corpo.