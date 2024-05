CANTIANO E’ tutto pronto nella splendida cornice del centro ippico La Badia, a Chiaserna, per ospitare, oggi e domani, la seconda edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli, promossa dal Comune con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell’agricoltura. Protagonista assoluto il cavallo del Catria, l'unica razza autoctona delle Marche, che caratterizza il territorio ed è sempre più al centro di attenzioni e di politiche ministeriali e di sviluppo.

Gli appuntamenti

Tanti gli appuntamenti nell’area dedicata: dalle valutazioni morfologiche a quelle delle andature, fino agli emozionanti caroselli che evidenzieranno abilità e attitudini. Passeggiata d’obbligo nei paddock, un modo unico per entrare in contatto con questa razza incredibile. Nel variegato programma spiccano grandi spettacoli equestri, a cominciare dalle gare Fitetrec Ante, passando per i numeri dell’acrobata Alessandro Conte, già campione del mondo di volteggio acrobatico e uno dei maggiori testimonial europei di manifestazioni a tema equestre, fino agli spettacoli di posta ungherese di Filippo Gozi in grado di portare in scena figure uniche con i suoi cavalli bardigiani. Ma non si parlerà solo di cavalli.

Molte le attività outdoor adatte per tutte le età con la prima edizione del festival del turismo sostenibile: escursioni a piedi, uscite in e-bike, teatro di montagna a cura di Tam, allestimenti a cura dei gruppi scout e tanto altro. Diversi anche i talk dedicati ai modi alternativi di vivere la montagna, in bicicletta o a piedi seguendo sentieri storici, e gli incontri con tema la tutela di questo straordinario ecosistema. Domani alle 9.30, l’evento a cura di Coldiretti ‘La raccolta e trasporto legna con gli animali’, culmine di un programma che dura da tempo per la tutela di questa antica e quanto mai attuale attività. Sul grande palco dell’area mercato, all’ora dell’aperitivo l’esibizione de ‘I Timidi’, oggi, e ‘Il Ladro e il Giullare’, domani, band selezionate tra le partecipanti lo scorso settembre al concerto ‘Con il cuore nel fango’ tenutosi a Cantiano a un anno dall’alluvione.

Il divertimento

Giochi, passeggiate e laboratori esperienziali per creare momenti di puro divertimento per i più piccoli che potranno anche sperimentare il battesimo della sella e l’avvicinamento al cavallo. Non mancherà l’eccellente proposta enogastronomica con tipicità del territorio a cura di azienda agricole, ristoranti, birrifici, porteranno in tavola un menù di qualità per tutti i gusti: dalle amarene di Cantiano alla birra del Catria, fino al pane di Chiaserna e tanto altro. Ingresso dalle 9 alle 20. Tutte le informazioni sulle pagine social Cantiano Fiera Cavalli.