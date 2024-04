Fano, l'autocarro prende improvvisamente fuoco: paura sulla superstrada

FANO - Paura questa mattina alle prime luci dell'alba, per un autocarro che ha preso improvvisamente fuoco sulla Fano-Grosseto.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5.30 per l’incendio di un autoarticolato sulla SS 73 bis al chilometro 97. La squadra dei Vigili del Fuoco, sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Il conducente è riuscito ad uscire in tempo dal mezzo prima el propagarsi dell'incendio.