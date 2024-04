FANO Un’immagine desolante quella dell’area adiacente all’impianto del baseball nella zona sportiva della Trave. Lì un tempo era stato innalzato un pallone pressostatico spazzato poi da una bufera e a fornire prova di quel tentativo abortito di dotare di una struttura coperta aggiuntiva il sito residua la platea in cemento assieme, adagiata tristemente a terra, alla copertura in gomma.

La rigenerazione fallita

Insistono ancora anche un paio di strutture mobili ugualmente degradate come la tribunetta, mentre tutt’intorno e anche all’interno proliferano le erbacce. Hanno avuto vita breve le idee susseguitesi in questi anni di rigenerare quello spazio, mentre sembra godere di una prospettiva molto più concreta quella che il Fano Baseball ’94 ha sottoposto all’amministrazione comunale, inducendola ad adottare un atto di indirizzo perché il sodalizio ne conservi la disponibilità anche alla scadenza di fine maggio del passaggio di gestione sottoscritto nel 2018, quando Fano + Sport, che ha in concessione il circuito “Marconi” con le sue pertinenze, aveva accettato volentieri di fare un passo indietro. «L’idea è quella di realizzare un campo per il baseball 5» annuncia il presidente Antonio Vallieri, che ritiene quel rettangolo, per la contiguità ai due diamanti del Seagulls Stadium, per le dimensioni complessive e per le misure della base in cemento, perfettamente organico al piano di attrezzarsi di uno spazio dedicato al baseball in miniatura «che è disciplina nata in Sudamerica e propedeutica al baseball classico, oltretutto riconosciuta dal Miur – aggiunge ancora Vallieri - e quindi accreditata nel mondo della scuola». Si tratterebbe di una struttura unica per il centro Italia «che ci permetterebbe di far convergere anche rappresentative nazionali» evidenzia il presidente del Fano Baseball ’94, che fa leva sulla significativa presenza pesarese all’interno della Nazionale.

Lo sport

Il baseball 5 riproduce le regole canoniche del baseball, ma anziché mazze si utilizzano le mani, la pallina è in gomma e, oltre alle misure, è ridotto anche il numero di giocatori (cinque appunto). Il progetto fa seguito al restyling dei due campi per il baseball, con il diamante principale che è stato adeguato allo svolgimento di gare di qualunque campionato, estendendone le dimensioni, mentre quello supplementare è stato munito di recinzioni che impediscono alla pallina di interferire con le attività che si svolgono nel circuito.