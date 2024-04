FANO - Donna sviene dopo lo scontro sulla ciclabile: la prima ambulanza non è medicalizzata, ne deve arrivare un'altra.

L'incidente è avvenuto ieri intorno ore 18.00 in viale Romagna, all'altezza del Bar Notturno, all'interno della pista ciclabile. Si sono scontrati due ciclisti, un uomo fanese di 59 anni anni e una donna di Falconara di 56 che percorrevano la pista ciclabile verso Fano. Dopo l'urto tra i manubri, l'uomo è riuscito a rimanere in piedi mentre la donna è caduta terra. Sul posto è arrivata una prima ambulanza del 118 da Pesaro, ma si è reso necessario l'invio di una seconda ambulanza, arrivata da Fano, in quanto la prima non era medicalizzata: la ferita, infatti, aveva perso conoscenza. La donna è stata trasportata in Codice giallo 2 all'ospedale Santa Croce di Fano.