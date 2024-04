Ancona, gli trovano la coca addosso e lui prova a chiudere i carabinieri in casa: arrestato, aveva anche 4mila euro

FALCONARA - Gli trovano le dosi di cocaina addosso e lui prova a fuggire chiudendo i carabinieri in casa: arrestato un 55enne, aveva anche 4mila euro

Nel corso della perquisizione locale, personale e veicolare, (con l'ausilio dell'unità cinofila della Compagnia di pronto impiego della Guardia di Finanza di Ancona e del cane antidroga), i militari hanno trovato l'uomo in possesso di quattro dosi di cocaina, nascoste all'interno di una scarpa e di una custodia per occhiali nel suo furgone e sotto lo zerbino della sua abitazione.

Una volta scoperto, il cinquantacinquenne ha tentato la fuga dalla propria abitazione, chiudendo la porta secondaria con lo scopo di lasciare bloccati all'interno i carabinieri. Ma la loro prontezza di riflessi ha evitato la fuga e portato sequestro penale di materiale per il taglio della sostanza, il confezionamento e la pesatura delle dosi, oltre ad una cospicua somma di denaro in contanti, per circa 4400 euro, nascosta all'interno di diverse giacche che l'uomo aveva nella sua stanza.