ANCONA Rientrano dal rave party con dei souvenirs: ovvero quasi 9 grammi di anfetamine. Ma sono stati bloccati dai Carabinieri del Norm sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona che nella giornata festiva nel Primo Maggio hanno incrementato i controlli sul territorio proprio per mettere un argine anche ai reati in materia di stupefacenti. E a quel punto sono scattate le manette ai polsi di un 50enne, disoccupato, che era alla guida della sua Volkswagen Polo e viaggiava insieme ad altre due persone.

Il posto di blocco

L’auto è stata fermata in via Posatora: un controllo stradale di routine che però ha innescato nei tre uno stato di nervosismo e agitazione tale da indurre i militari ad approfondire il controllo. Il sospetto degli investigatori era che in quella vettura ci fosse qualcosa di anomalo, magari della droga nascosta. E infatti la perquisizione personale e veicolare ha confermato i sospetti. Sono stati rinvenuti la lama di un taglierino di circa 14 centimetri e, occultati all’interno di uno zainetto, 9 involucri in cellophane di anfetamina del peso complessivo di circa 8,85 grammi. Il 50enne alla guida ha ammesso che era di sua proprietà e che, insieme ai due giovani (un 25enne e un 30enne) erano tutti di ritorno da un rave party svoltosi a San Marcello. I carabinieri hanno dunque deciso di estendere la perquisizione al domicilio dei tre, riuscendo a rinvenire in totale ulteriori 3,10 grammi di marijuana, 3,8 grammi di hashish, dei grinder, un bilancino di precisione ed un altro involucro in cellophane contenente anfetamina di 0,4 grammi. I tre uomini sono stati portati presso gli uffici del comando provinciale carabinieri per l’identificazione e per il sequestro delle sostanze e del materiale per il taglio.

I provvedimenti

All’esito delle formalità di rito, il 50enne è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri due sono stati invece denunciati a piede libero per la detenzione illecita dello stupefacente e per il porto di oggetti atti a offendere. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato nel corso del processo per direttissima svoltosi al Tribunale di Ancona. Il giudice ha disposto per l’arrestato l’applicazione della misura restrittiva dell’obbligo di dimora: dovrà dunque permanere in casa nelle ore notturne, dalle ore 20 alle 7.