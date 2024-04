Violenta rissa davanti “Rosa food”: i carabinieri denunciano 7 giovani africani e sudamericani

ANCONA - I militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Ancona, all’esito di una complessa attività di indagine hanno denunciato a piede libero 7 persone, quasi tutti di origine Africana e Sud Americana.

L’indagine è nata a seguito della rissa che si è scatenata davanti il locale "Rosa food" in corso Mazzini ad Ancona. La lite è probabilmente scaturita dal disturbo arrecato alla clientela da quattro giovani, che li ha visti utilizzare oggetti di vario tipo per arrecare danno ai rivali, tra tavolini, sedie ed una catena, successivamente sequestrata dagli operatori, intervenuti per sedare e riportare alla normalità la situazione, e contro i quali i partecipanti hanno opposto resistenza.

Una volta accertate le responsabilità anche grazie all’ausilio di videoriprese ed alle dichiarazioni di testimoni presenti sul posto, gli operanti hanno proceduto alla denuncia per rissa, porto di oggetti atti ad offendere e di Resistenza a Pubblico ufficiale.