ANCONA - Scoppia la lite tra vicini di casa per i rumori molesti: arriva la polizia. Durante la nottata, intorno alle ore 00.30, i poliziotti sono intervenuti in via Brecce Bianche poiché veniva segnalata una lite.

La Corte Europea dà ragione a Fano e respinge il ricorso del Getty Museum: «La statua di Lisippo va restituita»

In particolare, i richiedenti, coppia di anziani italiani, riferivano di aver avuto una lite con il proprio vicino di casa, anch'egli italiano, di circa 50 anni. Giunti sul posto i poliziotti si recavano all'interno dello stabile per prendere contatti con le parti e qui trovavano il cinquantenne in stato di alterazione che confermava di aver avuto una lite verbale con il suo vicino di casa che, a suo dire, lo aveva infastidito, senza però essere in grado di specificare cosa effettivamente avesse fatto l'uomo anziano. I poliziotti si recavano così nell'appartamento dell'anziana coppia e, alla richiesta di spiegazioni, i due riferivano che improvvisamente il loro vicino aveva iniziato a battere violentemente alla loro porta di ingresso ed una volta aperta li aveva aggrediti verbalmente ed offesi poiché a suo dire la coppia lo aveva infastidito e non lo lasciava riposare con rumori molesti.

Tuttavia l'uomo anziano riferiva sia al suo vicino che ai poliziotti intervenuti di non aver messo in atto nessuna azione che avesse potuto infastidire l'uomo, senza riuscirsi a spiegare perché questo avrebbe reagito con aggressività.

Pertanto i poliziotti riportavano la situazione alla calma, tranquillizzando sia i due anziani e calmando l'uomo, al quale veniva comunicato di mantenere un comportamento consono.