Ancona, tornano dal rave con la droga nell'auto: un arrestato e due denunciati

ANCONA - Tornano dal rave party con la droga nell'auto: un arrestato e due denunciati dai carabinieri di Ancona.

Ancona, scoppia la lite tra vicini di casa per i rumori molesti: arriva la polizia

Nella mattinata del primo maggio 2024, infatti, i militari del NORM -Sezione Radiomobile- della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno notato un’autovettura con degli individui sospetti a bordo, italiani, uno di circa 50 anni, uno sui 25 anni ed un ultimo di circa 35 anni. Visto l’evidente stato di agitazione ed il nervosismo dei 3, i carabinieri hanno sospettato potessero occultare della sostanza stupefacente ed hanno quindi deciso di procedere a dei controlli più approfonditi. La perquisizione ha dato i suoi frutti, ed infatti, nell’autovettura è stata rinvenuta la lama di un taglierino di circa 14 cm ed occultati, all’interno di uno zainetto, 9 involucri in cellophane di anfetamina dal peso complessivo di circa 8.85 grammi. I militari hanno deciso di estendere le perquisizioni anche presso le rispettive abitazioni dei tre riuscendo a rinvenire in totale ulteriori 3.10 grammi di marijuana, 3.8 grammi di hashish,dei grinder, un bilancino di precisione ed un altro involucro in cellophane contenente anfetamina di 0.4 grammi. Una volta portati i tre presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri, i militari hanno proceduto all’arresto del 50enne, convalidato in direttissima per spaccio di sostanze stupefacenti, ed infine alla denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere per i restanti.