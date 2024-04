Aggredito e picchiato in un parcheggio da un gruppo di ragazzini: automobilista in ospedale sotto choc a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Aggredito e picchiato in un parcheggio da un gruppo di ragazzi nordafricani. Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato medicato dai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio: sulle cause dell'aggressione sono in corso le indagini dei carabinieri, così come i militari dell'Arma sono al lavoro per identificare i giovani.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 a Porto San Giorgio lungo viale della Vittoria, a pochi passi dall'arena Europa un uomo è stato soccorso dopo aver subito un'aggressione.

L'uomo, dopo essere stato medicato sul posto, è stato accompagnato all'ospedale per le cure del caso ed ha raccontato che aveva appena lasciato in sosta la sua vettura quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzini e dopo un diverbio è stato aggredito e picchiato. I giovani sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri.