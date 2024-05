PORTO SANT'ELPIDIO - Dopo la bagarre seguita alle chiusure del lungomare per la corsa delle biciclette, si sfilano gli sponsor e l’amministrazione corre ai ripari. Se ci saranno altre manifestazioni del genere non si svolgeranno più sul lungomare. La maggioranza si è riunita domenica sera per discutere la questione e il sindaco Massimiliano Ciarpella dice che «le turbolenze seguite alle chiusure del lungomare meritano una riflessione. Abbiamo lavorato per limitare disagi e tempi di chiusura del litorale.

Pur riconoscendo la validità dell’evento, sono rimaste le criticità nonostante i correttivi. Prendo atto della diffusa contrarietà. In futuro andranno individuate sedi diverse dal lungomare, se si vorranno ripetere eventi del genere. Con il presidente del Consiglio c’è stato un chiarimento franco e trasparente. Il suo sfogo lo ha portato ad eccedere nei toni e nei contenuti, ma non è in discussione il suo supporto alla maggioranza né il ruolo che ricopre. Continueremo a lavorare all’insegna del dialogo e della collaborazione».

La replica

Ciarpella ribatte alle critiche del Pd seguite al polverone e ricorda i 240mila euro più 70mila investiti per via Principe Umberto «cui abbiamo dovuto rimettere mano per le disastrose condizioni lasciate da chi ci ha preceduto». Ricorda gli investimenti sullo sport: 400mila euro per il percorso ciclabile a San Filippo, 500mila per il campo sportivo Belletti, 700mila per la palestra in via Legnano. Dice che la Consulta del turismo, criticata dal Pd «a marzo ha concordato gli obiettivi da centrare con i proventi della tassa di soggiorno: destagionalizzazione, trasporti, infopoint, web marketing. Già a maggio e gli obiettivi li abbiamo centrati, successo straordinario al Primo Maggio, 15mila euro investiti per infopoint sul litorale, 27mila dalla Regione per bus navetta estivi e 45mila per digitalizzare, abbiamo aggiunto 42mila euro per la promozione web». Resta lo strascico delle fibrillazioni in maggioranza. L’imprenditore Mauro Pieroni, sponsor della manifestazione ciclistica, ex sindaco di Lapedona e candidato per le amministrative dice: «Mi rammarico di aver sponsorizzato con le mie aziende, ho dato decine e decine di migliaia di euro perché credo nella promozione territoriale attraverso gli eventi ma la cecità politica è sotto gli occhi di tutti, un presidente del Consiglio critica una manifestazione che si svolge sul suo territorio, offende gli sponsor che ci credono e tirano fuori i soldi, gli atleti e chi ha lavorato gratis. Comunico il mio ritiro da sponsor per ulteriori manifestazioni a Porto Sant’Elpidio, anche se con malincuore». Dal lungomare partono i ringraziamenti a Diego Tofoni: «Ha riconosciuto i nostri disagi e ha chiesto scusa, siamo anche consapevoli di quanto può essergli costata questa presa di posizione» dice Luca Rovoletto di Vaca Paca.