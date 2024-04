ASCOLI Il Grande anello dei borghi ascolani (Gaba) diventa sempre più importante e si focalizza sulla scoperta del territorio da parte dei turisti e degli stessi abitanti. È stato presentato ieri mattina al Caffè Meletti il progetto che comprende le iniziative “Educational” e “Jazz bike tour”, coinvolgendo i cinque Comuni nell’area del sisma il cui territorio si trova all’interno del Gaba. Emanuele Luciani, dell’associazione Galee Sibilline, ha illustrato risultati e obiettivi, sottolineando il respiro internazionale del progetto con il lancio delle novità promozionali da realizzare alla presenza dei rappresentanti delle realtà amministrative coinvolte: il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore al Turismo e cultura di Acquasanta Terme Elisa Ionni, il consigliere comunale di Comunanza Luigi Contisciani, il vicesindaco di Roccafluvione Guido Ianni e l’architetto dell’Utc di Venarotta, Simone Cipollini. Il focus dell’incontro era quello di presentare le due novità, accanto al video promozionale per il mercato tedesco; ai prototipi delle maglie e dei gilet per escursionismo e ciclo-escursionismo concepiti come gadget e la mappa bilingue del Grande anello. Durante l’incontro sono state ricordare le azioni già svolte nell’anno passato per far conoscere il progetto, come la pubblicazione della guida in inglese, presentata dal sindaco Fioravanti alla fiera internazionale del turismo a Rimini lo scorso autunno, la traduzione del sito in tedesco e l’iscrizione a diversi portali outdoor.

La nuova mappa

Inoltre, ieri è stata ufficializzata la nuova mappa in italiano e in inglese del Gaba, già distribuita agli Iat dei Comuni partner. Al centro della promozione primaverile saranno lo “Educational” e il “Jazz Bike Tour”, che avranno luogo dal 26 al 28 aprile. Nel dettaglio, la prima iniziativa condurrà giornalisti e rappresentanti di agenzie sul percorso per poterlo divulgare e venderlo ai propri clienti. La seconda è finalizzata ad arricchire il tour conoscitivo, attraverso concerti e spettacoli vari, per farlo fruire anche ai blogger, al pubblico locale e agli esperti delle associazioni bike. È prevista la presenza di un quartetto musicale, il Michele Sperandio Quartet, che avrà un ruolo determinante nella promozione territoriale e nella comunicazione dell’alta qualità dell’offerta del Gaba, pacchetto comprendente peculiarità uniche quali due Parchi nazionali, paesaggi incontaminati, polle d’acqua solfurea, enogastronomia di qualità e borghi di assoluta bellezza. Oltre al fiore all’occhiello rappresentato dalla città di Ascoli, il cui primo cittadino ha sottolineato durante l’incontro l’assoluta importanza della realtà metromontana, in grado non solo di far conoscere il territorio ai visitatori ma anche di attirare nuovi abitanti e creare economia. Il progetto verrà poi fatto circuitare sul web e in tv, attraverso l’operato di videomakers. Il primo passo è avvenuto nei giorni scorsi, con la firma del contratto con Monaco Tv.