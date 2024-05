Folignano, addio a don Franco Petrucci: l'ex parroco di Villa Pigna aveva 43 anni

FOLIGNANO - E' morto don Franco Petrucci, già parroco per 47 anni della chiesa di San Luca Evangelista, in Villa Pigna di Folignano. Il sacerdote è deceduto un una clinica di San Benedetto del Tronto, all'età di 83 anni, in seguito ad una malattia che lo ha colpito.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Luca Evangelista, a Villa Pigna di Folignano, dove la salma resterà esposta fino a venerdì mattino. Il rito religioso sarà celebrato venerdì 3 maggio alle ore 15, sempre nella chiesa parrocchiale, a presiederlo sarà l'Arcivescovo Gianpiero Palmieri.