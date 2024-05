SAN BENEDETTO Partito il conto alla rovescia per l’emissione del bando del nuovo lungomare. Lavori che avranno inizio in autunno e termineranno in due anni con le dovute soste nel periodo estivo. Il tutto per un costo di 2,7milioni di euro.

L’iter

Si è tenuto lunedì sera un incontro in municipio tra i tecnici comunali e il vice sindaco Tonino Capriotti per definire la tabella di marcia tesa a terminare la riqualificazione del tratto centrale del lungomare. Il segmento che manca al risanamento è quello compreso tra via Orazio e via Tedeschi all’altezza del Las Vegas. In questi giorni è in via di definizione il bando pubblico che sarà emesso entro fine maggio per poi procedere all’assegnazione dei lavori. Sarà la stazione appaltante di Fermo a occuparsi della gara.

L’importo complessivo è di 2,7milioni di euro, aumentato rispetto ai 2milioni iniziali proprio a causa del “caro materiali”. Tanto che è stato necessario rifare il piano economico finanziario. L’elaborato ricalca quello del tratto nord proseguendo con lo stesso disegno quindi le aiuole di forma prevalentemente circolare e curvilinea, per delimitare e meglio sottolineare le preesistenti essenze arboree, circoscritte da una bordura in doppio cubetto di pietra naturale. La pavimentazione in quarzite di Barge con posata ad “opus incertum” alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Adiacente al marciapiede troverà spazio la pista ciclabile di tre metri realizzata in calcestruzzo “drenante”, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo in pietra naturale largo mezzo metro.

Un nuovo impianto di illuminazione a led e panchine, mantenendo l’arredo del tratto nord. Nello spazio tra il marciapiede e la pista ciclabile troveranno spazio gli stalli per le rastrelliere portabiciclette. Per quanto riguarda l’area dell’ex Camping verrà riqualificata in un secondo tempo e con un progetto tutto nuovo. Inizialmente si era pensato a un concorso di idee per questa zona che andrà completamente ripensata, ma avverrà in un secondo momento una volta concluso il restyling del lungomare e attraverso un elaborato ad hoc che sarà realizzato dagli uffici.

I precedenti

Un bando resosi necessario dopo l’appalto rescisso con la ditta precedente, la Pamef Asfalti srl, che aveva iniziato il tratto centrale ma secondo l’amministrazione non aveva eseguito bene i lavori. Da qui un avanzo finanziario di 356.600 euro che sarà reinvestito nel nuovo cantiere. Inoltre lungo il percorso dell’intero lungomare verranno installate, a nord e a sud, due postazioni gratuite per l'assistenza delle biciclette dotate di tutti gli attrezzi necessari per effettuare una rapida manutenzione lungo la passeggiata per i ciclisti che rimarranno con le ruote a terra o sgonfie. Due stazioni di riparazione self-service per biciclette, montate a terra e che saranno installate in prossimità delle videocamere per evitare che diventino oggetto di atti vandalici.